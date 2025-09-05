بعد ظهورها بـ "البورنس".. أجرأ إطلالات شيرين رضا التي أثارت الجدل

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة شيرين رضا الأنظار بعد ظهورها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بـ "بورنس" طويل باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت شيرين أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أجرأ إطلالات شيرين رضا التي أثارت الجدل، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

فستان ذهبي

ارتدت الفنانة شيرين رضا فستان قصير باللون الذهبي اللامع بقصة "الكب"، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

فستان أحمر

ظهرت شيرين بفستان طويل باللون الأحمر بقصة "الكب" ونسقت مع شال بنفس اللون، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

فستان فيروزي

تألقت شيرين بفستان باللون الفيروزي بقصة "الكب" وبصيحة الظهر المكشوف، ونسقت معه حقيبة باللون الذهبي، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

فستان أخضر

أطلت شيرين بفستان قصير باللون الأخضر بصيحة الكم الواحد مزينا بالتطريزات، ونسقت معه حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

فستان أسود

وفي إطلالة أخرى، ظهرت شيرين بفستان قصير باللون الأسود "كت" مزينا بالتطريزات، ونسقت معه حذاء بنفس اللون.

فستان فضي

أطلت بفستان باللون الفضي بقصة الكب، مزينا بالتطريزات باللون الأبيض بالكامل، ونسقت مع إطلالتها حقيبة بنفس اللون.

اقرأ أيضًا:

لا تبادر بمصافحة النساء.. 5 قواعد تجنبك الإحراج في المناسبات

"الطاقة الخفية".. ابتكار صيني يشحن الأجهزة بحرارة الجسم

4 تصرفات تكشف إصابتك بالرهاب الاجتماعي.. كيف تواجه مخاوفك؟

جورجيو أرماني يرحل عن 91 عامًا ويترك وصيته: “أرماني بعد أرماني"

"عروسة المولد والحصان”.. اعرف أصل الحكاية وسر ارتباطها بالمولد النبوي