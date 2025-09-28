صبا مبارك تتألق بإطلالة كاجول.. وهذا سر اللوك؟

بعد تتويجها بلقب ملكة جمال مصر للمتزوجات.. من هي بسنت رشدي؟

شاركت صبا مبارك عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور.

ارتدت صبا (كروب توب) باللون الأسود، بتصميم أنيق وبقصّة مربعة عند الرقبة، مع خطوط طولية خفيفة تضيف بعدًا بصريًا.

هذا النوع من القصّات يُبرز جمال الأكتاف ويعطي طابعًا عصريًا جريئًا.

اختارت بنطال جينز غامق عالي الخصر، ما أضاف توازنًا للإطلالة من حيث البساطة والعملية.

تركت شعرها منسدلًا على كتفيها بشكل طبيعي مع تموجات خفيفة، مما يعزز من طابع العفوية والأناقة غير المتكلّفة.

اعتمدت مكياجًا ناعمًا بألوان طبيعية، يبرز ملامحها بدون مبالغة، مع تركيز على البشرة المشرقة والشفاه بلون نيود.

سر اللوك

الإطلالة بشكل عام تجمع بين الأناقة والبساطة، وتتناسب مع أجواء النهار في مدينة أوروبية ذات طابع معماري كلاسيكي، ما يعكس شخصية قوية وراقية في آنٍ واحد.