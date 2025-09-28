"جاذبية اللون الموف".. جينيفر لوبيز بإطلالة أنيقة

بعد تتويجها بلقب ملكة جمال مصر للمتزوجات.. من هي بسنت رشدي؟

أطلت الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز بإطلالة أنيقة، وذلك خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ظهرت "جينيفر" مرتدية توب باللون الموف، ونسقت أسفله بنطلون بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، كما اختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة سلسلة، وحلق.

وفقا لموقع "verywellmind"، يرتبط اللون الموف بالهدوء، لذا فهو يمنح مرتديه مظهرا أنيقا وجذابا، ويمكن تنسيقه بسهولة مع العديد من الإكسسوارات، بالإضافة إلى يتناسب مع مختلف درجات البشرة.

