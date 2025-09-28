بعد ظهورها بفستان جريء.. 6 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت بها الجدل

بعد تتويجها بلقب ملكة جمال مصر للمتزوجات.. من هي بسنت رشدي؟

خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، حيث ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة باللون البيج، بتصميم "أوف شولدر".

واختارت مكياجا قويا، ركز على أحمر الشفاه الناري ورسمة عيون بارزة، بينما تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كما نسقت اللوك مع قبعة وحذاء باللون نفسه.

فيما يلي، نستعرض أبرز 6 إطلالات أثارت الجدل للفنانة رانيا يوسف، سواء بسبب جرأتها اللافتة أو تصاميمها الغريبة.

فستان يُشبه"الستارة" في Joy Awards

أثارت رانيا يوسف الجدل خلال مشاركتها في حفل Joy Awards بالرياض، حيث ظهرت بفستان طويل باللون الذهبي، مزين بتطريزات وشراشيب، وواسع من الأسفل.

وعلق الناقد اللبناني إيلي حنا على الإطلالة عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "لابسة ستارة صالون بيت جدي، بس المرة دي مفيش بطانة".

وأضاف أن رانيا تملك القدرة على اختيار أزياء أنيقة، لكنها لا تستغلها بالشكل الأمثل.

فستان البطانة

في واحدة من أكثر الإطلالات إثارة للجدل، أطلت رانيا بفستان خلال الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي، والذي عُرف بـ"فستان البطانة".

الفستان باللون الأسود من الدانتيل الشفاف تميز بأنه دون بطانة ومزينا بتطريزات لامعة، ونسقت معه كلاتش وحذاء لنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا.

جامبسوت أسود جريء

أطلت رانيا يوسف بإطلالة جريئة أخرى عبر جامبسوت أسود قصير، مزود بأكمام وبتصميم مكشوف من منطقة الصدر، و نسقت الإطلالة مع كلاتش أسود وحذاء بنفس اللون، مع شعر منسدل ومكياج قوي.

فستان "الناموسية"

في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، ارتدت رانيا فستانا طويلاً باللون الموف بقصة "كب"، وغطت كتفيها ورأسها بقطعة من قماش "التل" شفافة.

وصف الناقد إيلي حنا الإطلالة ساخرا: "واضح إنها خائفة من لدغات البعوض، لابسة ناموسية".

فستان فوشيا بظهر مكشوف

ظهرت رانيا أيضا بفستان طويل بلون فوشيا، مكشوف من الظهر والصدر، بتصميم انسيابي يُبرز قوامها، من توقيع مصممة الأزياء جيسي شحاتة.

ونسقت معه تسريحة ضفيرة من تنفيذ "ألفريد مكرم"، ومكياج نيود ناعم بيد خبيرة التجميل "روز ألفريد".

فستان بيج بفتحة ساق جريئة

في إطلالة أخرى، ارتدت رانيا فستانا طويلا باللون البيج، جاء مكشوفا من منطقة الصدر، مع فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

الإطلالة كانت من تنسيق "ياسمين الدين"، وتصميم "فيفيان معوض"، مع مكياج ترابي من تنفيذ خبير التجميل "هيثم دهب"، وشعر مرفوع وحقيبة وحذاء بنفس اللون.

