زوجة ماجد المصري بإطلالة ملفتة.. من هي مصممة الأزياء رانيا أبو النصر؟

خطفت مصممة الأزياء رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري الأنظار بإطلالتها الجريئة، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا بفستان طويل باللون الأصفر الفاتح يتكون من قطعتين توب بقصة "الكب" وتصميم مميز عند منطقة الصدر على شكل v-neck، وجيب طويلة وضيقة، من تصميمها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت رانيا تصفيفة الشعر ذيل الحصان، بواسطة مصفف الشعر "victorkeyrouz".

وفي هذا الصدد نستعرض لكم أبرز معلومات عن مصممة الأزياء رانيا أبو النصر، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-تعتبر الزوجة الثانية للفنان ماجد المصري.

-أطلقت خط أزياء يحمل اسمها.

-ولدت في طنطا.

-تشتهر بأعمالها في مجال الموضة وتصميم الأزياء.

-يتابعها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حوالي 794 ألف متابع.

-تشارك رانيا متابعيها دائما أحدث إطلالتها الجذابة.

-تتميز بتصاميمها الأنيقة والجذابة، مما جعلها تخطف أنظار عشاق الموضة والأزياء.

-أنجبت من الفنان ماجد المصري "آدم وداليدا".

