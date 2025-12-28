مباريات الأمس
بينهم الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:00 ص 28/12/2025
تقام اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الجزائر أمام بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية، ومواجهة الزمالك أمام بلدية المحلة في كأس مصر.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ضد توتنهام - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

سندرلاند ضد ليدز يونايتد - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إي سي ميلان ضد هيلاس فيرونا - 1:30 مساء - تطبيق شاشا، منصة starzplay

كريمونيزي ضد نابولي - 4:00 مساء - تطبيق شاشا، منصة starzplay

بولونيا ضد ساسولو - 7:00 مساء - تطبيق شاشا، منصة starzplay

أتالانتا ضد إنتر ميلان - 9:45 مساء - تطبيق شاشا، منصة starzplay

مواعيد مباريات كأس مصر

الزمالك ضد بلدية المحلة - 2:30 مساء - بي إن سبورت 1

حرس الحدود ضد سموحة - 2:30 مساء - بي إن سبورت

البنك الأهلي ضد إنبي - 2:30 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا

الجابون ضد موزمبيق - 2:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

غينيا الاستوائية ضد السودان - 5:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

الجزائر ضد بوركينا فاسو - 7:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1، الجزائرية الأولى.

كوت ديفوار ضد الكاميرون - 10:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

