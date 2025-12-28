بينهم الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
تقام اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.
ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الجزائر أمام بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية، ومواجهة الزمالك أمام بلدية المحلة في كأس مصر.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس ضد توتنهام - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1
سندرلاند ضد ليدز يونايتد - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إي سي ميلان ضد هيلاس فيرونا - 1:30 مساء - تطبيق شاشا، منصة starzplay
كريمونيزي ضد نابولي - 4:00 مساء - تطبيق شاشا، منصة starzplay
بولونيا ضد ساسولو - 7:00 مساء - تطبيق شاشا، منصة starzplay
أتالانتا ضد إنتر ميلان - 9:45 مساء - تطبيق شاشا، منصة starzplay
مواعيد مباريات كأس مصر
الزمالك ضد بلدية المحلة - 2:30 مساء - بي إن سبورت 1
حرس الحدود ضد سموحة - 2:30 مساء - بي إن سبورت
البنك الأهلي ضد إنبي - 2:30 مساء - بي إن سبورت 2
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا
الجابون ضد موزمبيق - 2:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1
غينيا الاستوائية ضد السودان - 5:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1
الجزائر ضد بوركينا فاسو - 7:30 مساء - بي إن سبورت ماكس 1، الجزائرية الأولى.
كوت ديفوار ضد الكاميرون - 10:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1