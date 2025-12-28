مباريات الأمس
"من المنيا".. أبرز المعلومات عن زوجة أحمد سيد زيزو

كتب : مصراوي

05:37 ص 28/12/2025 تعديل في 05:44 ص
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (21) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (19) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (17) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (14) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (15) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (16) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (13) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (12) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (11) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (18) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (9) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (8) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (10) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (6) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (5) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (2) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (3) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (7) (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (4) (1)

يعد أحمد سيد زيزو واحدا من أبرز وأهم نجوم كرة القدم في مصر، الذين نجحوا خلال السنوات الماضية في حجز مكانة كبيرة لهم في الكرة المصرية، نظرا لما قدمه خلال السنوات الماضية في الملاعب.

ويتواجد زيزو خلال الفترة الحالية، رفقة منتخب مصر في المغرب، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

ومع الجماهيرية والشعبية الكبيرة، التي يتمتع بها زيزو، باتت أخباره تهم الكثير من محبي ومتابعي الكرة المصرية، بشكل خاص الجانب العائلي في حياة نجم وسط الكرة المصرية.

أبرز المعلومات عن زوجة أحمد سيد زيزو

ويحرص دائما زيزو، على جعل حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء بشكل كبير، لذا لا تتوفر الكثير من المعلومات عن زوجة صاحب الـ29 عاما.

وزوجة زيزو تدعى هدى بهاء، واحتفل الثنائي بحفل زفافهما في 4 أغسطس عام 2019.

وكان زيزو كشف في تصريحات تليفزيونية سابقة، عبر برنامج "صاحبة السعادة"، أنه تعرف على زوجته هدى بالصدفة في قريته بالمنيا، خلال فترة احترافه في البرتغال، ثم تم الارتباط بينهما بشكل رسمي.

وخلال ظهور زيزو في برنامج "صاحبة السعادة"، أكد أنه فترة الخطوبة لم تستمر أكثر من 3 أشهر، ثم أعلن الثنائي حفل زفافهما، ولدى زيزو من زوجته هدى بنت وحيدة، تدعى "آيلا".

وتحرص زوجة زيزو دائما على دعمه في مختلف المباريات، هو ما يظهر في مشاركة العديد من الصور له في كافة البطولات والمباريات، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

زوجة زيزو النادي الأهلي كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر هدى بهاء زوجة زيزو انستقرام أحمد سيد زيزو وزوجته واولاده حساب زوجه زيزو

