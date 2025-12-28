جهاز المناعة في جسمك يعمل على محاربة الأمراض ويساعد في عملية الشفاء، ومع ذلك، قد يكون ضعيفا ويهاجم الجسم عن طريق الخطأ.

وفيما يلي، نرصد لك أعراض ضعف المناعة، وفق ما كشف موقع "webmd".

جفاف العينين

جفاف العين الشديد يكون نتيجة لمشكلات في جهاز المناعة، كما يحدث في متلازمة شوجرن، حيث يهاجم الجهاز المناعي الغدد المسؤولة عن إفراز الدموع، مما يؤدي إلى جفاف العينين واحمرارهما والشعور بوجود رمل أو حبيبات، وقد يتسبب ذلك في تشوش الرؤية أو حتى تلف في القرنية.

الاكتئاب

قد يشير إلى وجود اضطراب في الجهاز المناعي، حيث يرسل الجهاز المناعي خلايا التهابية تعرف بالسيتوكينات إلى الدماغ، مما يقلل من مستويات السيروتونين المسؤولة عن تحسين المزاج.

الطفح الجلدي

الحكة المصاحبة للإكزيما من علامات فرط نشاط الجهاز المناعي، أما الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي، فهما أمراض ناتجة عن خلل في الجهاز المناعي، حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الخلايا الجلدية السليمة، مسببا التهابا يتطور إلى بقع حمراء متقشرة ومؤلمة تعرف باللويحات.

مشكلات المعدة أو الأمعاء

عندما تظهر أعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال، آلام البطن، الانتفاخ وفقدان الوزن، قد تكون هذه علامات على خلل في الجهاز المناعي وأمراض مثل داء كرون، التهاب القولون التقرحي، أو الداء البطني.

برودة اليدين والقدمين

إذا تحولت يداك وقدماك إلى اللون الأبيض أو الأزرق عند التعرض للبرد، فقد يكون ذلك علامة على مرض رينو، الذي يتسبب في تباطؤ تدفق الدم إلى الأطراف في الطقس البارد، مما يؤدي إلى تغير اللون والشعور بالبرودة.

