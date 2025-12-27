بإطلالة شتوية أنيقة.. شيماء سيف تحتفل بالكريسماس في ميلانو

ياسمينا العبد تودع 2025 بعدد من إطلالاتها المميزة.. صور

حرصت الفنانة شيماء سيف على الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة، أثناء تواجدها في مدينة ميلانو الإيطالية.

ونشرت شيماء صورًا مع صديقتها من أمام كاتدرائية ميلانو وشجرة الكريسماس، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ليالي ميلانو".

ظهرت شيماء سيف بإطلالة شتوية أنيقة، تفاعل معها المتابعين وجاءت التعليقات، كالتالي: "شوشو القمر"، "يقبرني العسل"، "جميلة أوي"، "قمر يتجول في ساحة ميلانو"، "قمر وطعامة".

يذكر أن، شيماء سيف تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا" ويشاركها البطولة إنجي المقدم وأحمد مجدي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.

