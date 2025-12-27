إعلان

بإطلالة شتوية أنيقة.. شيماء سيف تحتفل بالكريسماس في ميلانو

كتب : معتز عباس

11:11 م 27/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    شيماء سيف وصديقتها
  • عرض 5 صورة
    شيماء سيف تحتفل بالكريسماس
  • عرض 5 صورة
    شيماء سيف والكريسماس
  • عرض 5 صورة
    شيماء سيف تتناول العشاء مع صديقتها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت الفنانة شيماء سيف على الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة، أثناء تواجدها في مدينة ميلانو الإيطالية.

ونشرت شيماء صورًا مع صديقتها من أمام كاتدرائية ميلانو وشجرة الكريسماس، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ليالي ميلانو".

ظهرت شيماء سيف بإطلالة شتوية أنيقة، تفاعل معها المتابعين وجاءت التعليقات، كالتالي: "شوشو القمر"، "يقبرني العسل"، "جميلة أوي"، "قمر يتجول في ساحة ميلانو"، "قمر وطعامة".

يذكر أن، شيماء سيف تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا" ويشاركها البطولة إنجي المقدم وأحمد مجدي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.

اقرأ أيضا..

أول ظهور لمحمود حميدة في عرض فيلم الملحد بعد خروجه من المستشفى

بإطلالة ذهبية.. مايا دياب تودع 2025 بجلسة تصوير جريئة

هذا المحتوى من

Manal el Alem
شيماء سيف الاحتفال بالكريسماس مدينة ميلانو كاتدرائية ميلانو شجرة الكريسماس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء