عرض صيني ضخم يهدد مستقبل ديانج مع الأهلي.. ما القصة؟

كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن تلقي وكيل المالي أليو ديانج لاعب الأهلي، عرضاً رسمياً من أحد الأندية الصينية للتعاقد معه مقابل 2.5 مليون دولار، متجاوزاً بذلك عرض الأحمر للتجديد الذي يبلغ مليون دولار فقط.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن العرض الصيني سيصبح سارياً عقب نهاية الموسم الجاري، بالتزامن مع انتهاء عقد ديانج مع الأهلي مما يمنح اللاعب الحق في التوقيع لأي نادٍ دون الحاجة لموافقة الإدارة الحمراء، في حال عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد خلال الفترة المقبلة.

وكان الفريق الكروي بالقلعة الحمراء ودع منافسات بطولة كأس مصر، وذلك عقب السقوط المفاجئ أمام المصرية للاتصالات بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32.