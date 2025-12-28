مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

عرض صيني ضخم يهدد مستقبل ديانج مع الأهلي.. ما القصة؟

كتب - نهى خورشيد

02:33 ص 28/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا (1)
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج يغادر مع بعثة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج (1)
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج لاعب الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 10 صورة
    أليو ديانج أثناء سفر الأهلي إلى المغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن تلقي وكيل المالي أليو ديانج لاعب الأهلي، عرضاً رسمياً من أحد الأندية الصينية للتعاقد معه مقابل 2.5 مليون دولار، متجاوزاً بذلك عرض الأحمر للتجديد الذي يبلغ مليون دولار فقط.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن العرض الصيني سيصبح سارياً عقب نهاية الموسم الجاري، بالتزامن مع انتهاء عقد ديانج مع الأهلي مما يمنح اللاعب الحق في التوقيع لأي نادٍ دون الحاجة لموافقة الإدارة الحمراء، في حال عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد خلال الفترة المقبلة.

وكان الفريق الكروي بالقلعة الحمراء ودع منافسات بطولة كأس مصر، وذلك عقب السقوط المفاجئ أمام المصرية للاتصالات بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أليو ديانج النادي الأهلي آخر اخبار الأهلي كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء