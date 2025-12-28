إعلان

الدفاع السورية: ضبط 5 متسللين في ريف طرطوس بعضهم من عناصر النظام السابق

كتب : مصراوي

05:24 ص 28/12/2025

وزارة الدفاع السورية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، أنها ألقت القبض على 5 متسللين في ريف طرطوس، غرب سوريا، بعضهم من عناصر النظام السابق.

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 5 أشخاص في ريف طرطوس، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية بطريقة غير قانونية.

ذكرت الإدارة، أن التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم أظهرت أن بعضهم كانوا من عناصر النظام البائد، وقد جرى تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت إدارة الإعلام، أن وحدات حرس الحدود تواصل مهامها في حماية الحدود السورية والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة تهدد أمن البلاد وسلامة أراضيها، وفقا لروسيا اليوم.

وزارة الدفاع السورية الدفاع السورية سوريا طرطوس نظام بشار الأسد بشار الأسد

