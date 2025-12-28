

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 28-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بالتعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بالتعاملات المسائية السبت 27-12-2025، عند أسعار منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 28-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6925 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6060 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5195 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4040 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغت 2885 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 215415 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 48480 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.20% إلى نحو 4533 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.