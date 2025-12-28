

وكالات

قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن كيم جونج-أون زعيم كوريا الشمالية، سجل أكبر حضور علني له هذا العام منذ 9 سنوات مع تصاعد نشاطه الدبلوماسي والتنفيذي.

أظهرت بيانات كورية جنوبية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون سجل في عام 2025 أعلى معدل ظهور علني منذ 9 سنوات، بإجمالي 131 نشاطًا حتى أواخر ديسمبر.

ويعكس هذا النشاط المكثف، الذي شمل 30 احتفالا عامًا و23 جولة تفقدية و21 فعالية عسكرية، حرص كيم على دفع خطته التنموية الخمسية إلى نهايتها هذا العام وتوسيع مشاركته الدبلوماسية.

ومن أبرز تحركاته هذا العام مشاركته في عرض عسكري صيني في بكين وعقد 5 قمم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج وقادة دول آسيوية أخرى.

كما التقى بمسؤولين أجانب في عشر مناسبات، في إشارة إلى انفتاح نسبي في سياساته الخارجية، وفقا لروسيا اليوم.