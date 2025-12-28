يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن حاليا، منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل.

ويقدم المنتخب الوطني مستويات مميزة في النسخة الحالية من البطولة حتى الآن، حيث تمكن من تحقيق الفوز في أول مباراتين أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا، ليضمن الصعود للدور المقبل من البطولة.

ونجح عدد من نجوم المنتخب الوطني في خطف الأضواء، بعد المستوى المميز الذي ظهروا به في البطولة حتى الآن، ومن بين هؤلاء اللاعبين هو رامي ربيعة، الذي خطف الأنظار خلال مباراة جنوب أفريقيا الماضية ولاقى إشادة من فئة كبيرة من الجماهير والنقاد.

أبرز المعلومات عن عائلة رامي ربيعة

ويبلغ رامي ربيعة من العمر 32 عاما، فهو من مواليد مايو 1993 في القاهرة، لأسرة مكونة من 3 أفراد بخلافه، هم والده، ووالدته وشقيقه.

ووالد نجم الأهلي السابق والعين الإماراتي الحالي، يدعى هشام ربيعة ويعمل طبيب أسنان، وكان ربيعة كشف في تصريحات تليفزيونية سابقة عبر قناة "الأهلي"، أن والده لعب دورا كبيرا في مسيرته الرياضية، إذ ساعده في بدايته على لعب الكرة والانضمام إلى الأهلي، من خلال اصطحابه لاختبارات المارد الأحمر، حينما كان يبلغ من العمر 11 عاما فقط.

ومن ناحية آخرى لا توجد الكثير من المعلومات عن والدة رامي ربيعة، خاصة وأنها لا تظهر معه كثيرا في أي من المناسبات وبشكل خاص المناسبات الرياضية.

وربيعة لديه شقيق واحد يدعى حسام ربيعة، هو الشقيق الأكبر لنجم الأهلي والعين الإماراتي الحالي، يعرف في الوسط الرياضي بشكل كبير، خاصة وأنه دائما يظهر معه ويخرج للحديث عن أي تفاصيل تتعلق بشقيقه.

وأكد ربيعة في تصريحات عبر قناة "الأهلي" في وقت سابق، أن شقيقه حسام كان يلعب كرة قدم هو الآخر، ضمن صفوف قطاع الناشئين في السكة الحديد ولكنه لم يكمل مشواره.

وربيعة متزوج من فتاة تدعى نادين ماجد، واحتفل بزفافه في يناير من عام 2022، داخل أحد فنادق القاهرة.

ولدى ربيعة بنت وحيدة من زوجته نادين ماجد، تدعى عاليا ولدت في أبريل من عام 2023.

