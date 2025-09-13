إعلان

مكياج قوي وفستان أنيق.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالتها

07:49 م السبت 13 سبتمبر 2025
كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ريا مرتدية فستان قصير باللون الأخضر، ونسقت معه جاكيت طويل باللون الرصاصي.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الفضي اللامع.

وفقا لموقع "Quora"، ارتداء اللون الأخضر يمنح شعورا بالتوازن والثقة بالنفس، كما أنه يمنح البشرة نضارة وإشراقة طبيعية، كما يسهل تنسيقه مع إكسسوارات باللون الفضي.

ريا أبي راشد إطلالة ريا أبي راشد إنستجرام ريا أبي راشد
