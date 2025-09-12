أجرأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا 2025

كتبت- نرمين ضيف الله:

شهد مهرجان البندقية السينمائي لعام 2025 تألق النجمات على السجادة الحمراء بإطلالات جمعت بين الجرأة والفخامة، حيث تنافست دور الأزياء العالمية على تقديم تصاميم تخطف الأنظار وتبرز شخصيات النجمات بأسلوب يعكس أحدث صيحات الموضة.

في التقرير التالي يستعرض لم "لايف ستايل" موقع مصراوي، أجرأ الإطلالات وفق ما جاء في موقعي "people"، "Vogue".

إطلالة ساحرة للنجمة إميلي بلانت

أطلت إميلي بلانت بفستان لامع بلون أزرق فاتح ناعم، من تصميم Ralph Lauren، منحها حضورًا حالميًا وأنيقًا فوق السجادة الحمراء.

سكي ووترهاوس (Suki Waterhouse)

ارتدت إطلالة مستلهمة من السبعينات بتصميم من Paco Rabanne الذهبي المتلألئ، مضفية أجواء ديسكو عصرية لا تُقاوم.

نسّقت معه مجوهرات فاخرة من Vhernier، تضمنت خواتم وأقراط مميزة بالماس.

روزي هنتنغتون-وايتلي (Rosie Huntington-Whiteley)

فازت بإطلالة آسرة بتصميم من Armani Privé، بلغت ذروة الأناقة بجناح ريش على الكتف الواحد، خالفت التوقعات بأسلوب جريء ومترف.

اختارت فستانًا أبيض مزينًا بالريش على كتف واحد من Armani Privé، إطلالة جريئة وراقية في آنٍ واحد

كيتا جيربر (Kaia Gerber)

لفتت الأنظار بـإطلالة مميزة تتكون من تنورة وبلوزة بيضاء من With Jéan، سبق وارتدتها بيلا حديد، وأضافت لمستها الخاصة بحقيبتها من Gucci.

