حصاد 2020.. أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام

كتبت- أسماء مرسي:

07:00 م 28/12/2025
    سما كامل
    سما كامل ملكة جمال مصر 2025
    سما كامل (6)
    بيرلا حرب (1)
    بيرلا حرب (4)
    بيرلا حرب (2)
    بيرلا حرب
    زوجة ياسر إبراهيم (17)
    مريم محمد
    مريم محمد أول مشاركة إماراتية
    مريم محمد، الإمارات

شهد عام 2025 تتويج عدد من الشابات العربيات في مسابقات الجمال، وبرزت كل منهن بإطلالات رائعة وذكاء لافت، إضافة إلى خبراتهن الأكاديمية والمهنية المميزة.

فيما يلي، إليكم أبرز وأجمل ملكات الجمال العربيات المتوجات باللتاج هذا العام، وفقا لموقعي "thenationalnews"، و"missworld".

سما كامل.. ملكة جمال مصر

حصلت سما كامل على لقب ملكة جمال مصر 2025 في حفل رائع أقيم بفندق "جيوان" في القاهرة، تمتلك سما خلفية أكاديمية في الأعمال الدولية والعلاقات العامة، إضافة إلى خبرتها كمحترفة في المكياج، وتسعى لتأسيس علامتها التجارية الخاصة في مجال التجميل.

بيرلا حرب.. ملكة جمال لبنان

توجت بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025، تبلغ 22 عاما وتنحدر من قرية المعمرية جنوب لبنان، كما أنها حاصلة على شهادة بكالوريوس في المصارف والتمويل، وتعمل كعارضة أزياء محترفة.

فازت بيرلا بعدة جوائز، منها عقار وسيارة جديدة، وستمثل لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم 2026 التي ستحتفل بمرور 75 عاما على انطلاقها.

يسرا بوحمده.. ملكة جمال العرب للقارات

حازت يسرا بوحمده من المغرب على لقب ملكة جمال العرب للقارات 2025 بعد منافسة قوية مع متسابقات من عدة دول عربية، كما حصلت على لقب ملكة جمال العالم العربي في أوروبا وملكة جمال العرب 2026 على مستوى العالم، وتشتهر بإطلالاتها المتنوعة بين الفساتين الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى الأسلوب الكاجوال الأنيق.

مريم محمد.. ملكة جمال الكون الإمارات

نالَت مريم محمد لقب ملكة جمال الكون الإمارات 2025، وتُعرف بطموحها ونشاطها في مجالات الجمال والموضة، ما يجعلها واحدة من أبرز الوجوه الشابة على الساحة العربية.

بالإضافة إلى، درست الاقتصاد في جامعة سيدني الأسترالية، قبل أن تتجه إلى عالم الموضة وتدرس تصميم الأزياء في معهد ESMOD بدبي.

أميرة عبادي.. ملكة جمال العرب فلسطين

فازت أميرة عبادي بلقب ملكة جمال العرب فلسطين 2025، وتتميز بحضورها اللافت، ثقافتها الواسعة، وأناقتها الراقية.

وتسعى من إلى تقديم صورة مشرقة للمرأة الفلسطينية، تجمع بين القوة والطموح والأناقة على الساحة العربية والدولية.

ملكات جمال العرب سما كامل يسرا بوحمده بيرلا حرب

