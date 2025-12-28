إعلان

روبي بلوك مختلف.. كيف نسقت إطلالتها في أحدث ظهور؟

كتب : نرمين ضيف الله

06:10 م 28/12/2025 تعديل في 06:10 م
ظهرت روبي بإطلالة ملفتة ولامعة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت روبي فستانًا طويلا ضيقًا باللون الأسود ومغطى بالكامل بالترتر اللامع، مما يمنحه بريقًا لافتًا.

يتميز الفستان بأكمام قصيرة، ومرفق بوشاح أو كاب خفيف وطويل من الشيفون الأسود الشفاف ينسدل من الأكتاف على جانبيها.

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة منسدلة بشكل طبيعي، ومكياج ناعم يبرز جمال ملامحها.

وفقة مجلة "Marie Claire" الفرنسية، والخاصة بموضة الأزياء، فإن اللون الأسود يرمز إلى القوة والسلطة والجدية، وارتداء فستان أسود لامع يمكن أن يعزز الثقة بالنفس ويجعل الشخص يشعر وكأنه نجم متألق.

ويضيف اللون الأسود لمسة من الغموض، واللمعان يعزز هذا الجانب بالارتباط بالفخامة الحصرية والرفاهية.

روبي بلوك جريء روبي موضة

إعلان

