16 صورة لـ يمنى خوري بمجوهرات صادمة في حفل زفافها.. سعرها خيالي

خطفت البلوجر اللبنانية الأنظار بعد ظهورها في حفل زفافها بإطلالاتها المتنوعة و الأنيقة، كما أنها ارتدت مجوهرات ماسية ساحرة.

وفي هذا السياق، يستعرض "مصراوي" سعر مجوهرات البلوجر يمنى خوري في حفل زفافها.

إطلالة ما قبل العرس

ظهرت يمنى بفستان طويل بقصة الكب باللون البرتقالي اللامع مزينا بالتطريزات بالكامل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يمنى مكياجا ترابيا، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وخطفت يمنى الأنظار بأقراط من الذهب الوردي والألماس من العلامة التجارية الإيطالية يصل سعره حوالي 105,000 ألف دولار.

وعلق إيلي حنا على إطلالتها عبر حسابه الرسمي بـ إنستجرام: "تصميم الفستان مميز وملفت ومختلف ومناسب جدا لجسم يمنى".

وأضاف حنا: "أهم ما يميز الفستان هو لونه وطريقة توزيع التطريزات، كما أنه متناسق جدا مع ديكور الحفل".

وتابع إيلي: "تنسيق الفستان مع المكياج وتسريحة الشعر بشكل عام موفق جدا".

إطلالة الزفاف

ظهرت يومي بفستان طويل باللون الأبيض شفاف بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وزينت إطلالتها بعقد من الألماس والزمرد من العلامة التجارية "Bvlgari" يصل سعره حوالي 421 ألف دولار.

خاتم عقد قرانها

وظهرت أيضا يومي بخاتم زواجها الذي يصل قيمته إلى نصف مليون دولار، وفقا لما نشرته خلال أحد الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

