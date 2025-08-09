تحف فنية.. 10 صور لأغلى فساتين زفاف في العالم

كتبت- أسماء العمدة:

عندما نتحدث عن أغلى فساتين الزفاف في العالم، ندخل عالمًا من الألماس، والأحجار الكريمة النادرة، والأقمشة الفاخرة، والتصاميم الاستثنائية التي تتجاوز حدود الخيال.

وإليك أغلى 3 فساتين زفاف في العالم، فهذه الفساتين ليست مجرد ملابس، بل هي تحف فنية حقيقية تتطلب مئات الساعات من العمل اليدوي الدقيق، وفقًا لموقع Times of India.

1- فستان 'ذا نايتنغيل أوف كوالالمبور' (The Nightingale of Kuala Lumpur) - 30 مليون دولار أمريكي.

فيصل عبد الله، المدير الإبداعي لدار أزياء جيندالا (Jendala Fashion House)، صُنع هذا الفستان في عام 2009 من حرير الكريمسون والتفتا الفاخر. ما يجعله باهظ الثمن هو ترصيعه بأكثر من 750 حجر ألماس، يبلغ وزنها الإجمالي 1000 قيراط.

الحجر المركزي فيه هو ماسة إجاصية القطع تزن 70 قيراطًا، مستوردة من بلجيكا ومن دار معوض للمجوهرات الراقية.

يعد هذا الفستان أيقونة في عالم الموضة ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى فستان زفاف في العالم.

2- فستان المصمم المصري هاني البحيري - 15 مليون دولار أمريكي، كشف هاني البحيري عن هذا الفستان المذهل في أحد عروضه، وقامت ممثلة مصرية بعرضه، الفستان مرصع بالكامل بحبيبات الألماس من الطرحة وحتى الذيل الطويل، ويتميز بتطريزات معقدة وأحجار كريمة تجعله قطعة فنية فريدة.

يعكس هذا الفستان براعة التصميم المصري وقدرته على المنافسة عالمياً في عالم الأزياء الفاخرة.

3- فستان مارتن كاتز ورينيه شتراوس - 12 مليون دولار أمريكي

صائغ المجوهرات مارتن كاتز ومصممة فساتين الزفاف رينيه شتراوس، هذا الفستان الأيقوني صُنع في عام 2006 من أرقى أنواع الحرير، وتم تطريزه بـ 150 قيراطًا من الألماس، تم عرضه في فندق ريتز كارلتون مارينا ديل ري في كاليفورنيا.

هو مثال كلاسيكي على كيفية دمج تصميم الأزياء الراقية بالمجوهرات الفاخرة لإنشاء قطعة لا تقدر بثمن.