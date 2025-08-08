كتبت- شيماء مرسي

تصدرت البلوجر اللبنانية يمنى خوري التريند بعد ظهورها بإطلالة ساحرة وجذابة في حفل الـ Pre wedding قبل زفافها.

تفاصيل الفستان

وأطلت يمنى بفستان طويل بقصة الكب باللون البرتقالي اللامع مزينا بالتطريزات بالكامل، من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يمنى مكياجا ترابيا، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

مجوهرات مميزة وجذابة

وزينت يمنى إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق وساعة يد.

تعليق إيلي حنا

وعلق إيلي حنا على إطلالتها عبر حسابه الرسمي بـ إنستجرام: "تصميم الفستان مميز وملفت ومختلف ومناسب جدا لجسم يمنى".

وأضاف حنا: "أهم ما يميز الفستان هو لونه وطريقة توزيع التطريزات، كما أنه متناسق جدا مع ديكور الحفل".

وتابع إيلي: "تنسيق الفستان مع المكياج وتسريحة الشعر بشكل عام موفق جدا".

