مي عمر بفستان جريء.. ما سر اختيارها للون الوردي؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

أطلت مي مرتدية فستانا طويلا فضفاضا باللون الوردي، ويتميز بأكمام طويلة وفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، بالإضافة إلى، مكشوفا عند منطقة الصدر.

اختارت مي وضع مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون البيج، وحذاء باللون البرتقالي، بالإضافة إلى، نظارة شمسية باللون الأبيض.

تنسيق إطلالة باللون الوردي

اللون الوردي يمنحك إطلالة مشرقة ومبهجة، وهو مناسب لجميع أوقات اليوم، ويمكن تنسيقه بسهولة مع ألوان مختلفة، ويتناسب مع معظم ألوان البشرة.

كما فعلت مي عمر، يمكنك إضافة لمسات بسيطة مثل قبعة باللون البيج لإطلالة متكاملة وأنيقة.

وأيضا ارتداء فستان باللون الوردي يؤثر بشكل إيجابي على حالتك المزاجية، ويمنحكِ شعورًا بالحيوية والانتعاش، وفقا لموقع "maymer".