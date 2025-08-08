3 إطلالات ملكية.. زفاف أسطوري لليوتيوبر يمنى خوري على ضفاف بحيرة كومو

كتبت- شيماء مرسي

خطفت اليوتيوبر اللبنانية الشهيرة يمنى خوري، المعروفة بـ"دكتورة يومي"، الأضواء في حفل زفافها الذي أقيم بإطلالة ساحرة على ضفاف بحيرة كومو الإيطالية، حيث تألقت بثلاثة فساتين فاخرة جسدت مزيجًا من الفخامة والرومانسية.

فستان ملكي للدكتورة يومي

في الإطلالة الأولى، اختارت العروس فستانًا ملكيًا من توقيع دار أزياء إيطالية عريقة، تميز بقصة كلاسيكية راقية وأكمام منسدلة، مع تطريزات دقيقة وذيل طويل مطرز، لتبدو كأميرات الحكايات الخيالية بأسلوب عصري أنيق. وساهمت الخلفية الساحرة للقصر الإيطالي في تعزيز جمال المشهد وجعلها محور الاهتمام.

الدكتورة يومي تتألق بفستان حورية البحر

أما في حفل ما قبل الزفاف، فتألقت بفستان على طراز "حورية البحر" من تصميم مصمم عربي بارز، جاء باللون الذهبي المستوحى من وهج الغروب، وبأقمشة لامعة تعكس الضوء بطريقة لافتة أبرزت رشاقتها، لتغدو محط أنظار المدعوين.

الحفل جمع نخبة من نجمات الخليج، اللاتي أضفن لمسات خاصة على الأجواء، إذ ارتدت إحداهن فستانًا أنيقًا بتفاصيل ناعمة، فيما اختارت أخرى وابنتها إطلالتين متناغمتين بألوان صيفية زاهية. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وصف الحاضرون والمشاهدون الحفل بأنه أقرب إلى عرض عالمي للأزياء في قلب أوروبا.

من الناحية الجمالية، تعاونت "كتورة يومي" مع خبير مكياج شهير اعتمد لها ألوانًا ترابية دافئة ولمسات برونزية أبرزت ملامحها، بينما منحها مصفف الشعر تسريحة كلاسيكية جانبية مستوحاة من أسلوب الريترو، مرفوعة قليلًا لتناسب الطابع الفاخر، مع مجوهرات ألماسية بسيطة أضفت بريقًا راقيًا بلا مبالغة.

هدايا فاخرة للمدعوين

ولإضفاء طابع شخصي، قدمت العروس هدايا فاخرة للمدعوين داخل حقائب مزينة بصورة القصر الذي احتضن المناسبة، وتحمل الأحرف الأولى من اسمي العروسين وتاريخ الزفاف.

الهدايا شملت مروحة يدوية أنيقة، وزجاجة عطر بيضاء، وعلبة مزخرفة تحتوي على قطع مستوحاة من المطبخ الإيطالي، لتبقى ذكرى الحفل عالقة في الأذهان.

معلومات عن يمنى خوري

وفيما يلي أبرز المعلومات عن يمنى خوري، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي:

-صاحبة متجر يومي بيوتي لمستحضرات التجميل والأزياء.



-يتابعها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر من 7 مليون متابع.



-لبنانية الجنسية.



-ولدت في بيروت في شهر سبتمبر عام 1986.



-تبلغ من العمر 38 عاما.



-تعتبر من أشهر خبراء التجميل على مواقع التواصل الاجتماعي.



-اشتهرت بمواكبتها لأحدث الصيحات العالمية في مجال الموضة والأزياء.



-فاجأت متابعيها في شهر مايو الماضي بعقد قرانها.



-تزوجت من رجل الأعمال البريطاني جورهان كيزيلوز.



-يعمل زوجها في قطاعات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية والألعاب الإلكترونية.

اقرأ أيضا:

بـ309 ملايين جنيه.. 8 صور لـ سرير من الذهب الخالص

قصة اختراع التليفون وأول مكالمة في التاريخ- لن تصدق (صور)

"فاتورة نار".. 7 أخطاء يومية في استخدام التكييف تسرق كهربتك

استعدوا للثراء.. 6 أبراج تنتظرها مفاجآت مالية قريبا