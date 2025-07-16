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فستان جريء.. 6 صور لإطلالة عبير صبري في أحدث ظهور

09:22 م الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة عبير صبري
  • عرض 6 صورة
    الفنانة عبير صبري
  • عرض 6 صورة
    الفنانة عبير صبري
  • عرض 6 صورة
    الفنانة عبير صبري
  • عرض 6 صورة
    الفنانة عبير صبري
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة عبير صبري بإطلالة صيفية جريئة، مرتدية فستانا باللون الأبيض مزينا بنقوش كبيرة من الورود الوردية.

الفستان ذو تصميم بسيط، ويتميز بوجود رباط أمامي عند منطقة الصدر يضيف لمسة جمالية.

طول الفستان يصل إلى ما بعد الركبة، وينتهي بتطريز دانتيل أبيض ناعم على الأطراف، ما يضفي عليه أناقة ورقي.

تسريحة الشعر والمكياج والإكسسوارات

اعتمدت عبير تسريحة شعر بسيطة وعصرية، حيث رفعت شعرها على شكل ذيل حصان عال، ما أبرز ملامح وجهها.

أما المكياج، جاء هادئا ومركزا على إبراز جمال عينيها، مع أحمر شفاه بلون طبيعي أو هادئ يتناسب مع الألوان الوردية في الفستان.

زينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة.

الورود.. سر الجاذبية الصيفية

يُعرف الفستان المزهر بالورود بكونه رمزا للجمال والأنوثة، وهذا ما ظهر إطلالة الفنانة عبير صبري، فالورود على الفستان أبرزت هذه الصفات بشكل طبيعي، ومنحتها مظهرا ناعما وجذابا.

كما أن الفساتين المشجرة بالورود الخيار الأمثل لفصل الصيف، وذلك بفضل ألوانها الزاهية وتصاميمها المستوحاة من الطبيعة.

ومن أبرز مميزات هذه الفساتين سهولة تنسيقها؛ حيث يمكن اعتماد إكسسوارات بسيطة بألوان محايدة مستوحاة من ألوان الورود نفسها، وفقا لموقع "ashleystambouli".

الفنانة عبير صبري إطلالة عبير صبري عبير صبري فستان جريء عبير صبري بإطلالة صيفية
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