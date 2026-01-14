إعلان

الأبيض يليق بها.. 10 صور ومعلومات عن إطلالة نسرين طافش

كتب : أسماء مرسي

03:45 م 14/01/2026 تعديل في 03:45 م
خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت الفنانة نسرين بإطلالة أنيقة في فستان طويل باللون الأبيض، جمع بين البساطة والفخامة.

تميز الفستان بأنه بقصة ضيقة على الجسم، ما أبرز قوامها، مع ياقة عالية أضفت لمسة من الرقي على الإطلالة.

الفستان من توقيع علامة الأزياء "MOONMAINS".

واعتمدت نسرين مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبيرة التجميل نور قاضي.

واختارت نسرين تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي، ما منحها مظهرا أنيقا وأبرزت ملامح وجهها بواسطة المصفف أنس كويفاتي.

ونسقت مع اللوك حقيية يد صغيرة بنفس لون الفستان.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وأسورة، وحلق.

نسرين طافش إطلالة نسرين طافش إطلالات النجمات

