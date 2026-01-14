خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت الفنانة نسرين بإطلالة أنيقة في فستان طويل باللون الأبيض، جمع بين البساطة والفخامة.

تميز الفستان بأنه بقصة ضيقة على الجسم، ما أبرز قوامها، مع ياقة عالية أضفت لمسة من الرقي على الإطلالة.

الفستان من توقيع علامة الأزياء "MOONMAINS".

واعتمدت نسرين مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبيرة التجميل نور قاضي.

واختارت نسرين تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي، ما منحها مظهرا أنيقا وأبرزت ملامح وجهها بواسطة المصفف أنس كويفاتي.

ونسقت مع اللوك حقيية يد صغيرة بنفس لون الفستان.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وأسورة، وحلق.

اقرأ أيضا:

المكياج الهادئ يبرز جمالها.. تارا عماد بإطلالة أنثوية جذابة

بسمة بوسيل بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

أية سليم بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقت إطلالتها؟

خطفت الأنظار بإطلالتها.. نرمين الفقي تتألق بالأسود

ملكة جمال العالم 2025 بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟



