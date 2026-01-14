إعلان

ساندي تتألق بلوك جذاب.. ما سر الإطلالة؟

كتب : أسماء مرسي

05:00 م 14/01/2026
    ساندي تتألق بلوك جذاب
    ظهرت المطربة ساندي بإطلالة كاجوال جذابة
    ختارت ساندي مكياجا بألوان ترابية مع وضع ظلال العيون

ظهرت المطربة ساندي بإطلالة كاجوال جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت ساندي مرتدية جاكيت من خامة الجينز باللون الأزرق الداكن، تميز بتصميمه الواسع وياقة عالية أضفت لمسة من الأناقة على مظهرها.

واختارت مكياجا بألوان ترابية مع وضع ظلال العيون، ما أضفى على إطلالتها جاذبية لافتة وأناقة مميزة.

واختارت ساندي تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

خامة الجينز من أبرز الأقمشة في خزانة كل امرأة، فهي تمنح مرتديها مظهرا جذابا وأنيقا، كما يتميز الجينز بقدرته على التأقلم مع الأجواء الشتوية، حيث يوفر شعورا بالدفء، ويمكن تنسيقه بسهولة مع تسريحات شعر متنوعة، مثل التسريحة المرفوعة التي اختارتها المطربة ساندي لإكمال إطلالتها، وفقا لموقع "zerow".

