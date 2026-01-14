بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي

تألقت الفنانة ريهام أيمن بلوك شتوي راقي، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ريهام مرتدية بلوفر باللون "المينت جرين"، ونسقت معه بنطلون بني.

وأكملت إطلالتها ببالطو طويل بصيحة الفرو باللون البني الفاتح، ما منحها طابعا شتويا أنيقا.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان البنية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وأكملت اللوك بـ قبعة من الفرو أضفت لمسة شتوية راقية.

ونسقت مع اللوك حقيبة وحذاء باللون البني.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عدة خواتم بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقا لمجلة "elle"، جاكيت الفرو من القطع المميزة لفصل الشتاء، إذا يساعد على الحفاظ على على دفء الجسم في الطقس البارد ويضفي على الإطلالة لمسة من الفخامة والجاذبية، ويمكن تنسيقه مع الملابس الكاجوال مثل الجينز والبلوفر، كما ظهرت الفنانة ريهام أيمن بهذا الأسلوب الأنيق.

اقرأ أيضا:

المكياج الهادئ يبرز جمالها.. تارا عماد بإطلالة أنثوية جذابة

بسمة بوسيل بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

أية سليم بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقت إطلالتها؟

خطفت الأنظار بإطلالتها.. نرمين الفقي تتألق بالأسود

ملكة جمال العالم 2025 بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟



