"جاكيت بصيحة الفرو".. ريهام أيمن بإطلالة شتوية مميزة

كتب : أسماء مرسي

05:33 م 14/01/2026 تعديل في 05:34 م
    ريهام أيمن بإطلالة شتوية راقية
    ريهام أيمن تتألق بجاكيت بصيحة الفرو
    اعتمدت ريهام مكياجا بدرجات النيود
    اختارت ريهام تسريحة الشعر المنسدلة

تألقت الفنانة ريهام أيمن بلوك شتوي راقي، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ريهام مرتدية بلوفر باللون "المينت جرين"، ونسقت معه بنطلون بني.

وأكملت إطلالتها ببالطو طويل بصيحة الفرو باللون البني الفاتح، ما منحها طابعا شتويا أنيقا.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان البنية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وأكملت اللوك بـ قبعة من الفرو أضفت لمسة شتوية راقية.

ونسقت مع اللوك حقيبة وحذاء باللون البني.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عدة خواتم بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقا لمجلة "elle"، جاكيت الفرو من القطع المميزة لفصل الشتاء، إذا يساعد على الحفاظ على على دفء الجسم في الطقس البارد ويضفي على الإطلالة لمسة من الفخامة والجاذبية، ويمكن تنسيقه مع الملابس الكاجوال مثل الجينز والبلوفر، كما ظهرت الفنانة ريهام أيمن بهذا الأسلوب الأنيق.

ريهام أيمن إطلالة ريهام أيمن إطلالة شتوية

