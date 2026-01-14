بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي

خطفت الفنانة نورهان منصور بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نورهان مرتدية توب باللون الوردي، تميز بأنه بأكمام منفوشة، ونسقت معه بنطلون باللون الأبيض بأرجل واسعة.

ونسقت مع اللوك قفازات باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما وهادئا يتناسب مع لون بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حقيبة وإسكارف من خامة الصوف باللون الأبيض، وحذاء طويل باللون البيج.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقا لموقع "verywellmind"، يشير اللون الوردي في عالم الموضة إلى الأنوثة والرقة، ويُستخدم هذا اللون لإضفاء لمسة من النعومة على الإطلالة، ما يجعله خيارا شائعا في الملابس والخروجات اليومية، كما أنه يناسب أصحاب البشرة البيضاء.

اقرأ أيضا:

المكياج الهادئ يبرز جمالها.. تارا عماد بإطلالة أنثوية جذابة

بسمة بوسيل بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

أية سليم بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقت إطلالتها؟

خطفت الأنظار بإطلالتها.. نرمين الفقي تتألق بالأسود

ملكة جمال العالم 2025 بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟



