"جاذبية اللون الوردي".. نورهان منصور بلوك شتوي أنيق

كتب : أسماء مرسي

05:10 م 14/01/2026
    نورهان منصور بلوك شتوي أنيق
    أطلت نورهان مرتدية توب باللون الوردي
    اعتمدت مكياجا ناعما وهادئا يتناسب مع لون بشرتها

خطفت الفنانة نورهان منصور بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نورهان مرتدية توب باللون الوردي، تميز بأنه بأكمام منفوشة، ونسقت معه بنطلون باللون الأبيض بأرجل واسعة.

ونسقت مع اللوك قفازات باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما وهادئا يتناسب مع لون بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حقيبة وإسكارف من خامة الصوف باللون الأبيض، وحذاء طويل باللون البيج.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقا لموقع "verywellmind"، يشير اللون الوردي في عالم الموضة إلى الأنوثة والرقة، ويُستخدم هذا اللون لإضفاء لمسة من النعومة على الإطلالة، ما يجعله خيارا شائعا في الملابس والخروجات اليومية، كما أنه يناسب أصحاب البشرة البيضاء.

