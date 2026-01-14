إعلان

بريانكا شوبرا بفستان أسود جذاب.. ما سر اللوك؟

كتب : أسماء مرسي

04:02 م 14/01/2026 تعديل في 04:02 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    بريانكا شوبرا بفستان أزرق جذاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت بريانكا مرتدية فستان طويل باللون الأزرق الداكن، تميز بأنه بقصة الكب ومن خامة الجلد من الأعلى، ليمنحها مظهرا قويا وجذابا.

كما جاء منسدلا من الأسفل بقصة انسيابية على الجسم، ما أضفى لمسة أنثوية راقية.

الفستان هو من تصميم دار أزياء المصممين الأمريكيين Wayman and Micah.

واعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبيرة التجميل مورجان مارتيني.

واختارت بريانكا تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف إيرينل دي ليون.

ونسقت مع اللوك حقيية يد صغيرة بنفس لون الفستان.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وأسورة، وحلق.

اقرأ أيضا:

المكياج الهادئ يبرز جمالها.. تارا عماد بإطلالة أنثوية جذابة

بسمة بوسيل بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

أية سليم بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقت إطلالتها؟

خطفت الأنظار بإطلالتها.. نرمين الفقي تتألق بالأسود

ملكة جمال العالم 2025 بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

بريانكا شوبرا إطلالة بريانكا شوبرا إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
قاع المتوسط ينتظرها.. اللحظات الأخيرة للسفينة FENER قبل الغرق الكامل ببورسعيد
أخبار المحافظات

قاع المتوسط ينتظرها.. اللحظات الأخيرة للسفينة FENER قبل الغرق الكامل ببورسعيد
حسن شحاتة قبل مباراة مصر والسنغال: "احنا مبنخافش من حد"
رياضة محلية

حسن شحاتة قبل مباراة مصر والسنغال: "احنا مبنخافش من حد"
مايا دياب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت؟
زووم

مايا دياب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت؟
بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله
رياضة محلية

بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور