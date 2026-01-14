الأبيض يليق بها.. 10 صور ومعلومات عن إطلالة نسرين طافش

تألقت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت بريانكا مرتدية فستان طويل باللون الأزرق الداكن، تميز بأنه بقصة الكب ومن خامة الجلد من الأعلى، ليمنحها مظهرا قويا وجذابا.

كما جاء منسدلا من الأسفل بقصة انسيابية على الجسم، ما أضفى لمسة أنثوية راقية.

الفستان هو من تصميم دار أزياء المصممين الأمريكيين Wayman and Micah.

واعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبيرة التجميل مورجان مارتيني.

واختارت بريانكا تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف إيرينل دي ليون.

ونسقت مع اللوك حقيية يد صغيرة بنفس لون الفستان.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وأسورة، وحلق.

