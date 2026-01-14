إعلان

خطفت الأنظار بالأحمر الناري.. يارا السكري بفستان مميز

كتب : أسماء مرسي

04:40 م 14/01/2026
    يارا السكري بفستان مميز
    يارا السكري تتألق بالأحمر الناري
    اعتمدت يارا تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى
    يارا بإطلالة ساحرة

لفتت الفنانة يارا السكري بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت يارا بفستان طويل باللون الأحمر الناري، بقصة ضيقة على الجسم، ما أضفى لمسة من الأنوثة والرشاقة على مظهرها.

تميز التصميم أيضا بياقة عالية وتصميم "درابيه" أنيقة، مع لمسة من الريش على الأكمام، ما منح الإطلالة طابعا فاخرا.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق.

اللون الأحمر الناري لونا قويا وجريئا يجذب الانتباه ويبرز الإطلالة، واتسم هذا اللون بأنه مناسب تماما لبشرة الفنانة يارا السكري، كما أن تصميم الفستان نفسه كان ملائما لقوامها، ما أضفى مزيدا من التناسق والأناقة على الإطلالة، وفقا لموقع "psychologytoday".

