ظهرت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مرتدية فستان قصير باللون البرجندي من خامة الجلد، كما تميز بأنه بقصة الكب وبتصميم انسيابي على الجسم.

ونسقت مع الفستان قفازات طويلة بنفس خامة ولون الفستان.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة.

ونسقت مع اللوك كلاتش باللون البرجندي.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من عدة أساور، وحلق، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

وفقا لموقع "Octet"، اللون البرجندي يشير إلى الفخامة والجاذبية، ويمنح مرتديه شعورا بالأناقة، ويمكن تنسيقه مع ألوان النيود وظلال العيون الترابي.

