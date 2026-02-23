مفاجأة من أعماق البحر.. دودة بسيطة تمتلك عيونا لا تتوقف عن النمو "صور"

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والضحك بين المتابعين، بعدما وثق لحظة جري عدد من الأطفال في أحد شوارع القاهرة، وسط تعليقات طريفة من مصور الفيديو.

ويظهر في المقطع أحد الأشخاص وهو يوجه حديثه للأطفال قائلا: "في إيه يا جدعان.. إنتو هربانين من المدرسة ولا إيه؟"، ليفر الأطفال مسرعين بمجرد ملاحظتهم وجود الكاميرا، في مشهد اعتبره البعض طريفا، بينما رأى آخرون أنه يعكس حالة من الخوف من التصوير.

وقال حسام المهدي، أحد سكان القاهرة الكبرى ومصور الفيديو، أن الواقعة لم تكن كما ظن البعض، قائلا إن الأطفال كانوا قد خرجوا من الامتحانات، واندلعت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسيطة في الشارع.

وأضاف المهدي في تصريحات لمصراوي: "هي خناقة أطفال عادية، لكن لما فتحت الكاميرا عشان أصورهم اتخضوا وجروا في الشارع، وفيه منهم حط إيده على وشه أول ما شاف التصوير".

الفيديو لاقى تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم ساخرا: "حتى العيال جتلهم فوبيا من التصوير"، بينما كتب آخر: "دول لو هربانين من مصحة مش هيبقوا كده"، في حين أشار تعليق آخر إلى أن "الفيديو ده هينزل على الشرطة المدرسية".

">

اقرأ أيضا:

الشلال المقلوب.. مياه ترتفع باتجاه السماء بطريقة غريبة

بدل العزاء والمآتم.. شعوب تشيع الجنازات بالرقص والغناء

تخطت إيلون ماسك.. 10 جنيهات تحول امرأة إلى الأغنى في التاريخ

10 أيام اختفت من التاريخ.. سر أغرب قرار زمني في العالم

تركت التدريس.. معلمة تجني 6 ملايين دولار سنويا من مهنة غير متوقعة