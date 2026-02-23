إعلان

بعد فتح تحقيق.. ماذا تخفي شروط واتساب الجديدة؟

كتب : محمود عبدالرحمن

08:38 م 23/02/2026 تعديل في 08:42 م

واتساب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت هيئة المنافسة وحماية المستهلك في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا أنها بدأت تحقيقا لفحص ما إذا كانت التحديثات التي أضافتها شركة ميتا على شروط استخدام واتساب للأعمال في أكتوبر 2025 تحد من قدرة مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي التابعين لأطراف ثالثة على العمل بحرية.

وأوضحت الهيئة أن الشروط الجديدة قد تقيد وصول المنافسين إلى خدمات الذكاء الاصطناعي، مع الاحتفاظ بكامل وظائف المساعد الذكي Meta AI التابع لشركة ميتا.

وحذرت من أن هذا النوع من الهيكل التنظيمي قد يشكل استغلالا محتملا للهيمنة داخل السوق المشتركة، التي تضم 21 دولة من بينها اقتصادات رقمية رئيسية مثل مصر وكينيا وإثيوبيا وأوغندا وزامبيا، وفق تقرير لموقع بيزنس إنسايدر أفريقا.

وشددت الهيئة على أن التحقيق يشكل مرحلة استقصاء للحقائق فقط وليس إدانة بارتكاب أي مخالفة، مضيفة أنها ستقيم السلوك وآثاره المحتملة على السوق قبل إصدار أي استنتاجات، ودعت جميع الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتهم كتابيا بحلول 16 مارس 2026.

موجة متزايدة من التدقيق على ميتا في إفريقيا

يأتي هذا التحقيق في إطار متابعة أوسع لشركة ميتا في إفريقيا، حيث قامت السلطات الكينية في السنوات الأخيرة بمراجعة ممارسات المنصات الرقمية الكبرى المتعلقة بالبيانات والمعلومات المضللة، بينما غرمت مؤسسة حماية البيانات في نيجيريا الشركة بسبب انتهاكات تتعلق بالخصوصية.

وعلى الصعيد العالمي، تواجه ميتا ضغوطا تنظيمية في أوروبا، إذ تقوم كل من المفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة الإيطالية بمراجعة دمج الذكاء الاصطناعي في واتساب، وسط مخاوف من فرض قيود محتملة على مزودي روبوتات الدردشة المنافسين.

أهمية واتساب للاقتصاد الرقمي في إفريقيا

يبقى واتساب واحدا من أهم أدوات التواصل والتجارة في القارة، حيث يستخدمه ملايين الشركات والمطورين والمستهلكين.

ويشير محللون إلى أنه إذا أصبحت المنصة مرتبطة بشكل صارم بمنتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بميتا، فقد تواجه الشركات الناشئة والمطورون المستقلون صعوبة في الوصول إلى العملاء من خلال واحدة من أهم البوابات الرقمية في إفريقيا، مما قد يؤثر على نمو الاقتصاد الرقمي المحلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

واتساب شروط واتساب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
شئون عربية و دولية

أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
الأرصاد تحذر من أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة
الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني
أخبار مصر

الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني
"كنافة على رمان بلي".. تجربة رمضانية فريدة في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)
أخبار وتقارير

"كنافة على رمان بلي".. تجربة رمضانية فريدة في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)
أمطار "الشمس الصغيرة" تتسبب في انقلاب سيارة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أمطار "الشمس الصغيرة" تتسبب في انقلاب سيارة بالإسكندرية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني