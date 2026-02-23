إعلان

"كان داخل صندوق صيد".. استمرار البحث عن طفل مفقود بمياه الساحل الشمالي

كتب : محمد البدري , محمد عامر

08:22 م 23/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الطفل محمد المفقود في البحر بالساحل الشمالي
  • عرض 4 صورة
    الطفل محمد المفقود في بحر الساحل الشمالي
  • عرض 4 صورة
    صورة تخيلية لحظة فقدان الطفل محمد بالساحل الشمالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل فرق الإنقاذ النهري، بمشاركة متطوعي فريق "غواصين الخير"، جهودها للبحث عن الطفل محمد أحمد سيد توفيق، البالغ من العمر 10 سنوات، المفقود منذ 9 أيام في مياه الساحل الشمالي.

تتبع مسار الطفل

أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة بأحد فنادق المنطقة لحظات ابتعاد الطفل عن الشاطئ وهو متشبث بصندوق "فلين" أبيض يُستخدم لحفظ أدوات الصيد.

وأظهرت اللقطات تحرك الطفل داخل الصندوق بينما كان التيار يسحبه بعيدًا عن اليابسة، تزامنًا مع شدة الرياح والعاصفة الترابية التي ضربت المنطقة يوم الجمعة 14 فبراير.

تفاصيل واقعة الفقد

وقع الحادث عند الساعة الرابعة عصرًا في المنطقة المواجهة لأحد فنادق العلمين، حين جرفت الأمواج الطفل خلال استراحته على الشاطئ. وكان يرتدي تيشرتًا أحمر وقت انجرافه إلى عرض البحر.

مناشدة لقرى الساحل الشمالي

وجهت فرق البحث نداء عاجلًا لمديري وأمن قرى الساحل الشمالي لتكثيف مراقبة الشواطئ وتمشيط المناطق التي تحتوي تجمعات الأعشاب البحرية "القش"، خاصة بعيدًا عن الكتل السكنية، حيث يُحتمل أن يقذف التيار الطفل أو صندوق الصيد إلى هذه النقاط.

استمرار التنسيق الميداني

تواصل غرف العمليات رصد أي تداعيات أو بلاغات جديدة، مع استمرار تواجد فرق الغطس والإنقاذ في النقاط المحددة وفق تقديرات التيارات البحرية، أملًا في العثور على أي أثر للطفل المفقود أو صندوق الصيد الذي كان يستقله وقت وقوع الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الساحل الشمالي الإنقاذ النهري طفل مفقود محافظة الاسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كنافة على رمان بلي".. تجربة رمضانية فريدة في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)
أخبار وتقارير

"كنافة على رمان بلي".. تجربة رمضانية فريدة في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)
أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
شئون عربية و دولية

أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
تحذيرات من تجاوز الروبوتات البشر خلال عقود.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذيرات من تجاوز الروبوتات البشر خلال عقود.. ما القصة؟
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني
أخبار مصر

الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني