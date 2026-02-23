تواصل فرق الإنقاذ النهري، بمشاركة متطوعي فريق "غواصين الخير"، جهودها للبحث عن الطفل محمد أحمد سيد توفيق، البالغ من العمر 10 سنوات، المفقود منذ 9 أيام في مياه الساحل الشمالي.

تتبع مسار الطفل

أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة بأحد فنادق المنطقة لحظات ابتعاد الطفل عن الشاطئ وهو متشبث بصندوق "فلين" أبيض يُستخدم لحفظ أدوات الصيد.

وأظهرت اللقطات تحرك الطفل داخل الصندوق بينما كان التيار يسحبه بعيدًا عن اليابسة، تزامنًا مع شدة الرياح والعاصفة الترابية التي ضربت المنطقة يوم الجمعة 14 فبراير.

تفاصيل واقعة الفقد

وقع الحادث عند الساعة الرابعة عصرًا في المنطقة المواجهة لأحد فنادق العلمين، حين جرفت الأمواج الطفل خلال استراحته على الشاطئ. وكان يرتدي تيشرتًا أحمر وقت انجرافه إلى عرض البحر.

مناشدة لقرى الساحل الشمالي

وجهت فرق البحث نداء عاجلًا لمديري وأمن قرى الساحل الشمالي لتكثيف مراقبة الشواطئ وتمشيط المناطق التي تحتوي تجمعات الأعشاب البحرية "القش"، خاصة بعيدًا عن الكتل السكنية، حيث يُحتمل أن يقذف التيار الطفل أو صندوق الصيد إلى هذه النقاط.

استمرار التنسيق الميداني

تواصل غرف العمليات رصد أي تداعيات أو بلاغات جديدة، مع استمرار تواجد فرق الغطس والإنقاذ في النقاط المحددة وفق تقديرات التيارات البحرية، أملًا في العثور على أي أثر للطفل المفقود أو صندوق الصيد الذي كان يستقله وقت وقوع الحادث.