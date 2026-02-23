كتب – أحمد العش:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وذلك في إطار الزيارة الأخوية التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية.



تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي اليوم

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه فور وصول الرئيس السيسي، إلى المقر الخاص للأمير محمد بن سلمان بجدة، تم التقاط صورة تذكارية للزعيمين، ثم عقد لقاء ثنائي مغلق بينهما، أعقبه مأدبة إفطار رمضان أقامها ولي العهد السعودي تكريمًا للرئيس السيسي والوفد المرافق له.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسي، أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وطلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كما وجه التهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس للمملكة، متمنيًا للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام التقدم والازدهار، وهو ما ثمنه الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف السفير محمد الشناوي، أن اللقاء شهد تأكيد الرئيس السيسي على التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وأهمية دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ورحب ولي العهد السعودي، من جانبه، بزيارة الرئيس السيسي، مؤكدًا محورية العلاقات الراسخة بين البلدين، ومعربًا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.



وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ تم التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف باتفاق وقف الحرب وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي "ترامب" للسلام، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع دون عراقيل، فضلًا عن سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع، كما تم التشديد على رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وعلى أن الحل يكمن في إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين.



وذكر "الشناوي" أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ تم التأكيد على أهمية تجنب التصعيد والتوتر في المنطقة، ودعم الحلول السلمية للأزمات عبر الحوار، وتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات، مع التشديد على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتم الاتفاق، في نهاية اللقاء، على مواصلة وتعزيز التشاور والتنسيق السياسي بين الجانبين المصري والسعودي من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، واصطحب الأمير محمد بن سلمان الرئيس السيسي لتوديعه في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان



الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من أمير تبوك للتهنئة بشهر رمضان الكريم



