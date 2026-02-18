إعلان

عباءة أنيقة تخطف الأنظار.. نسرين طافش بلوك ساحر

كتب : أسماء مرسي

06:45 م 18/02/2026 تعديل في 07:31 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش بـ عباءة أنيقة
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش بلوك ساحر
  • عرض 6 صورة
    اختارت نسرين تسريحة الشعر المنسدلة
  • عرض 6 صورة
    اعتمدت نسرين مكياجا ناعما
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالتها

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نسرين بـ"عباءة" باللون "الأوف وايت"، تميزت بأنها بتصميم واسع ومنسدل، وبصيحة الريش من الأكمام.

العباءة من توقيع دار أزياء "Maison Arabelle".

واعتمدت وضع مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف أمير.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

وفقا لموقع "Vogue"، يمنح ارتداء اللون "الأوف وايت" إطلالة هادئة وأنيقة، مع لمسة من الرقي والبساطة، ويسهل تنسيقه مع أغلب الألوان ليبدو المظهر متناسقا.

كما أن اللون الأبيض يبرز جمال التفاصيل البسيطة في تصميم العباءة، وظهرت به الفنانة نسرين طافش بأسلوب جذاب وأنيق.

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة