10 صور ومعلومات عن إطلالة بوسي في أحدث ظهور

تألقت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت يمنى بفستان قصير باللون الأوف وايت فوق الركبة، مصنوع من خامة الكروشيه ويتميز بفتحة عند منطقة الصدر تضفي لمسة جريئة على الإطلالة.

جاء الفستان مزينا بتطريزات لامعة أضفت له جاذبية ورُقي، ما منحها مظهرا أنيقا.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتف واحد بشكل انسيابي، ما منحها مظهرا جذابا.

نسقت مع الإطلالة حذاء بكعب عال مطرزا بالكريستالات اللامعة، وكلاتش مزينة بالنقوشات بالكائنات البحرية.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عقد، وخاتم

ودائما ما تعتاد خبيرة التجميل اللبنانية على لفت أنظار محبيها ومتابعيها بإطلالتها، التي تتنوع بين الفساتين القصيرة والطويلة، والكاجوال.

