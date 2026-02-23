إعلان

لتعزيز التكامل الرقمي.. بروتوكول مشترك بين العدل والنقض والنيابة العامة

كتب : أحمد أبو النجا

08:41 م 23/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    برتوكول تعاون بين النقض والعدل
  • عرض 4 صورة
    برتوكول تعاون بين النقض والعدل
  • عرض 4 صورة
    برتوكول تعاون بين النقض والعدل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد وزير العدل المستشار محمود الشريف، و النائب العام المستشار محمد شوقي، والمستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل، بحضور السادة المستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة، في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بهدف تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات القضائية، ودعم سرعة إنجاز إجراءات التقاضي، تحقيقًا للعدالة الناجزة.

برتوكول تعاون بين النقض والعدل

ويستهدف البروتوكول إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة لتبادل وإرسال واستقبال ملفات قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، بما يشمل البيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، وذلك من خلال نظام رقمي متكامل يضمن دقة تداول الملفات وسرعة انتقالها بين جهات العدالة المختلفة.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ المشروع على مراحل متتابعة، تبدأ بالإرسال الإلكتروني الفوري لقضايا الجنح المطعون عليها بالنقض وتقارير الطعن الخاصة بها، على أن تمتد لاحقًا لتشمل قضايا الجنايات، واستقبال قرارات ومحاضر الجلسات والأحكام إلكترونيًا، وصولًا إلى التكامل الرقمي الكامل لكافة الإجراءات المرتبطة بالطعن بالنقض.

وأكدت النيابة العامة أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة ضمن جهودها المستمرة لتحديث منظومة العمل القضائي، وتعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة التي أنشأتها، بما يدعم تحقيق العدالة السريعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النقض زارة العدل رتوكول تعاون عزيز التكامل الرقمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
جنة الصائم

عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
شئون عربية و دولية

أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني
أخبار مصر

الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني
"ملابس باهتة وجروح مفتوحة".. هكذا صَنع فريق "صحاب الأرض" واقع حرب غزة
دراما و تليفزيون

"ملابس باهتة وجروح مفتوحة".. هكذا صَنع فريق "صحاب الأرض" واقع حرب غزة
أمطار "الشمس الصغيرة" تتسبب في انقلاب سيارة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أمطار "الشمس الصغيرة" تتسبب في انقلاب سيارة بالإسكندرية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني