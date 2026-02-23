إعلان

ضبط سيدة بحوزتها كميات كبيرة من الألعاب النارية في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

08:37 م 23/02/2026

ضبط ألعاب نارية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كفر الشيخ – إسلام عمار:

تمكنت حملة تموينية بإدارة تموين بندر دسوق، اليوم الإثنين، من ضبط سيدة بحوزتها كميات كبيرة من الألعاب النارية “الصواريخ” أثناء طرحها للبيع للأطفال وراغبي اللهو خلال شهر رمضان.

حملة تموينية مكثفة

كان الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، قد وجّه إدارة تموين بندر دسوق لتشكيل حملات مكثفة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفين من مروجي وبيع الألعاب النارية.

ووفق التوجيهات، شكل الدكتور جمعة عباس، مدير إدارة تموين بندر دسوق، حملة من جهاز الرقابة التموينية بالإدارة تحت إشراف الدكتور إبراهيم عبدالله، مدير جهاز الرقابة، وضمّت مأموري الضبط القضائي: محمد قنديل، أحمد الرويني، وسعيد الفلال.

تفاصيل الواقعة

توجهت الحملة إلى أسواق مدينة دسوق، وأثناء المرور على أحد المحال التجارية تمكنت من ضبط السيدة المسؤولة عن المحل بحوزتها 1040 قطعة صاروخ ناري كانت معدة للبيع للأطفال والمستهلكين خلال أيام رمضان.

الإجراءات القانونية

جرى التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

وحرر المحضر رقم 1900 لسنة 2026 جنح قسم شرطة بندر دسوق، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ألعاب نارية حظر الألعاب النارية كفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني
أخبار مصر

الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني
"كان داخل صندوق صيد".. استمرار البحث عن طفل مفقود بمياه الساحل الشمالي
أخبار المحافظات

"كان داخل صندوق صيد".. استمرار البحث عن طفل مفقود بمياه الساحل الشمالي

أمطار "الشمس الصغيرة" تتسبب في انقلاب سيارة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أمطار "الشمس الصغيرة" تتسبب في انقلاب سيارة بالإسكندرية
"ملابس باهتة وجروح مفتوحة".. هكذا صَنع فريق "صحاب الأرض" واقع حرب غزة
دراما و تليفزيون

"ملابس باهتة وجروح مفتوحة".. هكذا صَنع فريق "صحاب الأرض" واقع حرب غزة
تحذيرات من تجاوز الروبوتات البشر خلال عقود.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذيرات من تجاوز الروبوتات البشر خلال عقود.. ما القصة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني