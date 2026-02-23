كفر الشيخ – إسلام عمار:

تمكنت حملة تموينية بإدارة تموين بندر دسوق، اليوم الإثنين، من ضبط سيدة بحوزتها كميات كبيرة من الألعاب النارية “الصواريخ” أثناء طرحها للبيع للأطفال وراغبي اللهو خلال شهر رمضان.

حملة تموينية مكثفة

كان الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، قد وجّه إدارة تموين بندر دسوق لتشكيل حملات مكثفة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفين من مروجي وبيع الألعاب النارية.

ووفق التوجيهات، شكل الدكتور جمعة عباس، مدير إدارة تموين بندر دسوق، حملة من جهاز الرقابة التموينية بالإدارة تحت إشراف الدكتور إبراهيم عبدالله، مدير جهاز الرقابة، وضمّت مأموري الضبط القضائي: محمد قنديل، أحمد الرويني، وسعيد الفلال.

تفاصيل الواقعة

توجهت الحملة إلى أسواق مدينة دسوق، وأثناء المرور على أحد المحال التجارية تمكنت من ضبط السيدة المسؤولة عن المحل بحوزتها 1040 قطعة صاروخ ناري كانت معدة للبيع للأطفال والمستهلكين خلال أيام رمضان.

الإجراءات القانونية

جرى التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

وحرر المحضر رقم 1900 لسنة 2026 جنح قسم شرطة بندر دسوق، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.