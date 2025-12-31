حصاد 2025| نجمات أثرن الجدل بإطلالات غريبة وغير متوقعة

8 صور ومعلومات عن إطلالة كارول سماحة في أحدث ظهور لها

شهدت السجادة الحمراء خلال عام 2025 إطلالات جريئة كسرت قواعد المهرجانات التقليدية وأثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي سواء في مصر أو حول العالم.

واختارت النجمات تصميمات مبتكرة تجمع بين الفخامة والجرأة، نستعرضها خلال السطور التالية، وفقا لمجلة Elle.

آيشواريا راي

أضافت آيشواريا لمسة ملكية هندية على الريفييرا الفرنسية بفستان ساري ناراسي أبيض من تصميم مانيش مالهوترا.

وتميز الساري بنسيجه الغني وحرفيته التقليدية، لكن ذيل الفستان الطويل أضفى لمسة فاخرة وكسر قاعدة "ممنوع الذيول الطويلة" بأناقة ملكية.

أما إطلالتها الثانية من تصميم غاوراف غوبتا، فكانت بفستان ضيق مع شال رمادي طويل، لتثبت أنها ملكة لا تنطبق عليها أي قواعد.

هايدي كلوم

تألقت هايدي بفستان وردي من الأورجانزا الزهرية من تصميم إيلي صعب، مزود بطبقات تشبه بتلات الزهور، صدرية بدون حمالات، وفتحة جانبية جريئة، بالإضافة إلى ذيل طويل ساحر تحدى قواعد المهرجان المتعلقة بالفساتين الضخمة، أكملت الإطلالة بمجوهرات براقة من لورين شوارتز ومكياج متناسق.

وان تشيان هوي

اختارت فستانا من تصميم وانغ فنغ يتميز بالتصميم الدرامي والأبعاد الواسعة، ليكون أضخم فستان هذا العام وكسر القواعد التقليدية، بما يضاهي إطلالات كبار المصممين العالميين.

فرحانة بودي

تألقت نجمة دبي بفستان وردي فاتح من أتيليه زهرة، بقصة غير متماثلة وكشكشة منحوتة تتدلى مثل بتلات الورد، مرصع بألاف الكريستالات يدويا التي أضفت بريقا ساحرا تحت الأضواء، فيما أضاف الجزء العلوي غير المتماثل لمسة جريئة على التصميم.

أليساندرا أمبروسيو

ارتدت أليساندرا فستانا أخضر زمردي من تصميم زهير مراد، مزودا بفتحة عالية تصل إلى الفخذ وعباءة تول متدفقة، لتمنح الإطلالة لمسة من الفخامة والجاذبية، متجاوزة قواعد التصميم التقليدية في الحجم والحركة.

هايلي أتين

اختارت فستانا أحمر متألقا من تصميم جيامباتيستا فالي، تميز بفيونكة كبيرة عند الخصر وتنورة بتصميم حورية البحر، ليكسر قاعدة "عدم ارتداء التصاميم الفضفاضة" ويضيف حركة وأناقة على الإطلالة.

غادة عبد الرازق

خطفت غادة الأنظار بإطلالة جريئة وغير تقليدية، بكتفين عريضين وجاكيت أسود من الجلد، مع تنورة سوداء ضيقة شفافة تمتد كذيل طويل.

ونسقت الإطلالة مع إكسسوارات فضية ضخمة حول الرقبة والأذن، وتسريحة شعر مبلل مصفف للخلف، مع مكياج قوي يبرز ملامحها ويزيد حدة الإطلالة.