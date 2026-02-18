إعلان

ريهام أيمن بإطلالة جذابة.. ما سر اللوك؟

كتب : أسماء مرسي

03:15 م 18/02/2026
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ريهام أيمن بإطلالة جذابة
  • عرض 4 صورة
    اعتمدت ريهام مكياجا قويا
  • عرض 4 صورة
    اختارت ريهام تسريحة الشعر المنسدلة

أطلت الفنانة ريهام أيمن بلوك أنيق يجمع بين البساطة والفخامة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت ريهام بجامبسوت باللون الأبيض، ما أضفى عليها مظهرا بسيطا وأنيقا في آن واحد.

أكملت اللوك بـ"كارديجان" باللون البرجندي مزين بتطريزات ونقوش ذهبية فاخرة، أضفت طابعا تراثيا فاخرا.

واعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع اللوك كلاتش باللون الذهبي.

وأكملت الإطلالة بارتداء إكسسوارت مكونة من عقد طويل، وعدة خواتم.

وفقا لموقع "verywellmind"، اللون الأبيض عند ارتدائه يمنح شعورا بالهدوء والراحة، كما أنه لون أساسي في دولاب كل امرأة تبحث عن الأناقة البسيطة.

الأبيض يبرز تفاصيل التصميم بشكل واضح، ويمنح الملابس مظهرا مُنسقا، ما يجعله خيارا مثاليا للإطلالات النهارية والمسائية.

