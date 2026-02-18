10 صور ومعلومات عن إطلالة بوسي في أحدث ظهور

خطفت الفنانة بسمة بوسيل بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت بسمة بقفطان أنيق يجمع بين اللونين الأبيض والأخضر الزيتوني، ما منحها مظهرا راقيا وجذابا.

القفطان مزين بتطريزات أنيقة على الصدر والكتفين والأكمام، أضفت لمسة مميزة على التصميم.

التصميم جاء بقصة متناسقة، حيث تميز بجزء علوي مصنوع من قماش لامع أخضر مع أكمام طويلة، بينما الجزء السفلي كان من قماش شفاف وخفيف باللون الأبيض.

القفطان من توقيع مصممة الأزياء المغربية سلمى بن عمر.

أكملت الإطلالة بحزام ذهبي رفيع عند الخصر، يبرز قوامها ويضفي لمسة من الفخامة على مظهرها.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود من تنفيذ خبيرة التجميل "DOLCE VITA".

واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، ما ساعدها على إبراز ملامح وجهها بواسطة المصففة لورين كيوان.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأبيض.

اقرأ أيضا:

مي سليم بإطلالة ساحرة.. لماذا اختارت اللون البرجندي؟

ألفت عمر بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

بالأحمر الناري.. بشرى تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كالعروس.. جومانا مراد تخطف الأنظار بلوك جذاب

ملكة جمال العام 2025 بإطلالة رياضية.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟



