إعلان

قفطان أنيق ومكياج ناعم.. بسمة بوسيل بلوك مميز

كتب : أسماء مرسي

02:35 م 18/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بسمة بوسيل تتألق بالقفطان
  • عرض 4 صورة
    ظهرت بسمة بقفطان أنيق يجمع بين اللونين الأبيض والأخضر
  • عرض 4 صورة
    اختارت بسمة تسريحة الشعر المرفوعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة بسمة بوسيل بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت بسمة بقفطان أنيق يجمع بين اللونين الأبيض والأخضر الزيتوني، ما منحها مظهرا راقيا وجذابا.

القفطان مزين بتطريزات أنيقة على الصدر والكتفين والأكمام، أضفت لمسة مميزة على التصميم.

التصميم جاء بقصة متناسقة، حيث تميز بجزء علوي مصنوع من قماش لامع أخضر مع أكمام طويلة، بينما الجزء السفلي كان من قماش شفاف وخفيف باللون الأبيض.

القفطان من توقيع مصممة الأزياء المغربية سلمى بن عمر.

أكملت الإطلالة بحزام ذهبي رفيع عند الخصر، يبرز قوامها ويضفي لمسة من الفخامة على مظهرها.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود من تنفيذ خبيرة التجميل "DOLCE VITA".

واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، ما ساعدها على إبراز ملامح وجهها بواسطة المصففة لورين كيوان.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأبيض.

اقرأ أيضا:

مي سليم بإطلالة ساحرة.. لماذا اختارت اللون البرجندي؟

ألفت عمر بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

بالأحمر الناري.. بشرى تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كالعروس.. جومانا مراد تخطف الأنظار بلوك جذاب

ملكة جمال العام 2025 بإطلالة رياضية.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

بسمة بوسيل إطلالة بسمة بوسيل إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحزن يخيم على زفتى.. مصرع عروسين داخل شقتهما بقرية "تفهنا العزب" في الغربية
أخبار المحافظات

الحزن يخيم على زفتى.. مصرع عروسين داخل شقتهما بقرية "تفهنا العزب" في الغربية
خروج عربة من قطار بضائع عن القضبان في بني سويف
أخبار المحافظات

خروج عربة من قطار بضائع عن القضبان في بني سويف

3 عادات خطيرة تسبب انتفاخ البطن.. احذرها في رمضان
سفرة رمضان

3 عادات خطيرة تسبب انتفاخ البطن.. احذرها في رمضان

سائحة مجرية تشهر إسلامها في مسجد ابوالحجاج بالأقصر
أخبار المحافظات

سائحة مجرية تشهر إسلامها في مسجد ابوالحجاج بالأقصر

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 18 فبراير 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 18 فبراير 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة