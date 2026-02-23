الخارجية الأمريكية تحذر من هجمات إرهابية محتملة في لبنان

حذرت الخارجية الأمريكية، من تخطيط جماعات إرهابية لتنفيذ هجمات محتملة في لبنان.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الإثنين، أنها أمرت موظفيها غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة لبنان نظرا للوضع الأمني في بيروت.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنه لا يزال مستوى التحذير من السفر إلى لبنان عند المستوى الرابع أي أنها تنصح بعدم السفر.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن بعض المناطق اللبنانية لا سيما القريبة من الحدود تشهد مخاطر متزايدة.

وطالبت الخارجية الأمريكية، من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان بسبب الجريمة والإرهاب والاضطرابات وخطر النزاعات المسلحة.