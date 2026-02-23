"سافر ليكون سندًا لأهله".. قصة مأساوية لشاب شرقاوي قُتل غدرًا في إيطاليا

تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي في بني سويف من إنقاذ طفل بلا مأوى كان يقيم في الشارع، وإيداعه إحدى دور الرعاية لتأمين حياة آمنة وكريمة له.

بلاغ الأهالي يحرك فرق التدخل

تلقت مديرية التضامن الاجتماعي بلاغًا من الأهالي حول وجود طفل بلا مأوى في الشارع، فوجهت هبة الجلالي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة انتقال فريق التدخل السريع لموقع البلاغ، لضمان سلامة الطفل وإيجاد حل عاجل لحمايته.

توفير رعاية شاملة للطفل

تحرك الفريق فور رصد الحالة، وتم نقل الطفل إلى دار أطفال بلا مأوى بشرق النيل، حيث يتلقى رعاية اجتماعية ونفسية وصحية كاملة، ويتم إدماجه في بيئة آمنة توفر له الاستقرار والحماية، في إطار جهود الدولة لحماية الأطفال المعرضين للخطر.

تأكيد الأمان والدعم الكامل

أكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الطفل أصبح في أمان داخل الدار، ويتلقى جميع أوجه الدعم والرعاية الكاملة، بما يضمن له حياة كريمة ومستقرة بعيدًا عن مخاطر الشارع.