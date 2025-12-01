عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. كيف نسقتها؟

"الأسود يليق بها".. تفاصيل إطلالة مي فاروق في أحدث ظهور

خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار بإطلالة جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبحسب "alnassaj"، ارتداء فستان مصنوع من المخمل يمنح الإطلالة لمسة راقية وجذابة، كما يسهم في إبراز القوام وإخفاء عيوب الجسم، وبالإضافة إلى ذلك، يسهل تنسيقه مع إكسسوارات متنوعة.

وارتدت عبير فستان طويل مصنوع من المخمل باللون الأخضر بصيحة الأوف شولدر تميز بأنه مزينا بتطريزات باللون الذهبي، من تصميم مصممة الأزياء سماح مهران.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة خبير التجميل كامل شاجي.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية أنيقة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من خاتم وأسورة وحلق.