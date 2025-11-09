بقفطان مبهر.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة ليلى علوي

خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار بإطلالة مغربية أنيقة وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ليلى علوي تألقت بقفطان طويل يتميز بتطريز غني ومتعدد الألوان.

حيث امتزجت درجات الأخضر والأورنج بشكل متناغم على طول القفطان.

ما أضفى عليه لمسة فخمة وحيوية، والتصميم يحافظ على الأناقة الكلاسيكية للقفطان مع لمسات عصرية من الألوان الزاهية.

الشكل الذي اختارته الفنانة ليلى علوي من هذه من القطع المشرقة سواء في المناسبات الرسمية أو الاحتفالات.

واختارت ليلة مكياج ناعم بدرجات النيود يناسب الإطلالة، بواسطة"Naima Bennani".

واختارت تسريحة المنسدل على جانبية بواسطة صالون تجميل وتصفيف الشعر "Jetset".

أما تصميم القفطان من "مايسون فطيم".

وزينت القفطان برباط حول شعرها مثل السلطانة أشبة بالتاج.

ووفق صحف عالمية مثل "Vogue" فإن اختيار القفطان بهذا الشكل له عدة دلالات:

الزخارف النباتية:

تطريز على شكل زهور أو أوراق الشجر شائع جدًا.

الدلالة: الخصوبة، أحيانًا تُرمز إلى الانسجام مع الطبيعة والجمال الطبيعي.

الألوان المتعددة

الأخضر: يرمز إلى الخصوبة والطبيعة وربما الازدهار الروحي.

الأورنج والبرتقالي: يرمز للدفء، الطاقة، والفرح.