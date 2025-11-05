إعلان

جاذبية وتألق.. أبرز إطلالات نجوم ونجمات الفن في مهرجان "vs-film"

كتبت- شيماء مرسي

05:00 م 05/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    حنان مطاوع وبوسي شلبي وهالة صدقي3232
  • عرض 13 صورة
    بوسي سلبي121
  • عرض 13 صورة
    شيري عادل وأشرف عبد الباقي12
  • عرض 13 صورة
    أشرف عبد الباقي
  • عرض 13 صورة
    أحمد وفيق ومحمد رضوان1
  • عرض 13 صورة
    محمد رضوان1
  • عرض 13 صورة
    أشرف عبد الباقي وحمزة العيلي
  • عرض 13 صورة
    هالة صدقي3
  • عرض 13 صورة
    هالة صدقي2
  • عرض 13 صورة
    هالة صدقي
  • عرض 13 صورة
    أحمد وفيق ومحمد رضوان
  • عرض 13 صورة
    حنان مطاوع وألفت عمر121

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد حفل افتتاح مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film إطلالات متنوعة وجذابة وأنيقة لنجوم ونجمات الفن خلال الحفل الذي أقيم بمدينة العين السخنة.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أبرز إطلالات النجمات في مهرجان "vs-film".

بوسي شلبي

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

هالة صدقي

ارتدت الفنانة هالة صدقي بفستان طويل "كت" باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

حنان مطاوع

أطلت الفنانة حنان مطاوع بفستان طويل باللون الأسود بأكمام طويلة وشفافة ومزينا بتطريزات باللون الفضي من الأعلى، من تصميم "nourannabiel".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست منى إسماعيل.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من خاتم وحلق وأسورة، من تصميم "zaghjewellery".

ألفت عمر

ظهرت الفنانة ألفت عمر بفستان قصير "كت" باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حقيبة وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

شيري عادل

تألقت الفنانة شيري عادل بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما.

منال سلامة

ظهرت الفنانة منال سلامة ببدلة باللون الأسود ونسقت أسفلها قميص باللون الأبيض وحذاء باللون الفضي.

محمد رضوان

ارتدى الفنان محمد رضوان بليزر باللون البيج ونسق أسفله تيشرت وبنطلون باللون الأسود.

حمزة العيلي

أطل الفنان حمزة العيلي ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق وحذاء باللون الأسود.

أشرف عبد الباقي

ظهر الفنان أشرف عبد الباقي ببدلة باللون الأزرق ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

أحمد وفيق

ارتدى الفنان أحمد وفيق بدلة باللون البيج ونسق أسفلها قميص باللون الأزرق وحذاء باللون البني.

اقرأ أيضًا:

حفل خاص داخل مغارة يثير الجدل في لبنان.. ما قصته؟
نظام غذائي يخفف أعراض القولون العصبي- احرص عليه
صور لأخطر 3 ألعاب في العالم.." هتموت من الرعب"

20 صورة لأجمل بحيرات العالم التي لم تسمع عنها من قبل

قبل انطلاقه.. نجمات بفساتين بفتحة ساق جريئة في القاهرة السينمائي 2024

نجوم ونجمات الفن في مهرجان "vs-film" حفل افتتاح مهرجان الأفلام القصيرة ر أبرز إطلالات النجمات في مهرجان "vs-film" بوسي شلبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طرح أراض جديدة للاستثمار العقاري ضمن مشروعات المجتمعات العمرانية
"اتفرج ببلاش".. الموعد والقنوات الناقلة لـ كأس السوبر المصري
الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة في مصر
الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب
توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة