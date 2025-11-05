جاذبية وتألق.. أبرز إطلالات نجوم ونجمات الفن في مهرجان "vs-film"

قبل انطلاقه.. نجمات بفساتين بفتحة ساق جريئة في القاهرة السينمائي 2024

شهد حفل افتتاح مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film إطلالات متنوعة وجذابة وأنيقة لنجوم ونجمات الفن خلال الحفل الذي أقيم بمدينة العين السخنة.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أبرز إطلالات النجمات في مهرجان "vs-film".

بوسي شلبي

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

هالة صدقي

ارتدت الفنانة هالة صدقي بفستان طويل "كت" باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

حنان مطاوع

أطلت الفنانة حنان مطاوع بفستان طويل باللون الأسود بأكمام طويلة وشفافة ومزينا بتطريزات باللون الفضي من الأعلى، من تصميم "nourannabiel".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست منى إسماعيل.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من خاتم وحلق وأسورة، من تصميم "zaghjewellery".

ألفت عمر

ظهرت الفنانة ألفت عمر بفستان قصير "كت" باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حقيبة وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

شيري عادل

تألقت الفنانة شيري عادل بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما.

منال سلامة

ظهرت الفنانة منال سلامة ببدلة باللون الأسود ونسقت أسفلها قميص باللون الأبيض وحذاء باللون الفضي.

محمد رضوان

ارتدى الفنان محمد رضوان بليزر باللون البيج ونسق أسفله تيشرت وبنطلون باللون الأسود.

حمزة العيلي

أطل الفنان حمزة العيلي ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق وحذاء باللون الأسود.

أشرف عبد الباقي

ظهر الفنان أشرف عبد الباقي ببدلة باللون الأزرق ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

أحمد وفيق

ارتدى الفنان أحمد وفيق بدلة باللون البيج ونسق أسفلها قميص باللون الأزرق وحذاء باللون البني.

