"سر اللون الأخضر".. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "فوج"، اللون الأخضر يرمز إلى الهدوء والرقي والاستقرار، لذا فهو يمنح مرتديه شعورا بالراحة والاسترخاء، وبالإضافة إلى ذلك، فهو مناسب للبشرة السمراء والقمحية.

وارتدت هيفاء جاكيت باللون الأخضر، ونسقت معه جيب قصير باللون الأسود وحذاء باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب الإطلالة الجريئة التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها بإرتداء بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم وساعة يد.