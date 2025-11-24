فستان مزين بالورود.. ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جريئة

دون بطانة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز CMA 2025

ظهرت أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم لعام 2025 بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت أوبال فستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون الأبيض، تميز بأنه مزينا بالكامل بالورود بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما وهادئا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الذي أبرز ملامح وجهها.

واختارت أوبال تسريحة الشعر المرفوع لأعلى والتي ساعدتها على الظهور بمظهر جذابا وأنيقا.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وانسيال.