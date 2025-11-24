إعلان

فستان مزين بالورود.. ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جريئة

كتب : شيماء مرسي

02:30 م 24/11/2025
  • عرض 4 صورة
    أوبال سوشاتا (3)
    أوبال سوشاتا (4)
    أوبال سوشاتا (2)

ظهرت أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم لعام 2025 بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت أوبال فستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون الأبيض، تميز بأنه مزينا بالكامل بالورود بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما وهادئا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الذي أبرز ملامح وجهها.

واختارت أوبال تسريحة الشعر المرفوع لأعلى والتي ساعدتها على الظهور بمظهر جذابا وأنيقا.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وانسيال.

أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم اطلالة أوبال سوشاتا

