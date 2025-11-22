كتبت- أسماء مرسي:

فازت ملكة جمال المكسيك فاطمة بوش بلقب ملكة جمال الكون 2025 في نسخته الرابعة والسبعين، خلال حفل مبهر أقيم في بانكوك بتايلاند.

تألقت فاطمة خلال الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر مزينا بتطريزات ذهبية لامعة، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، مع تسريحة شعر منسدل على الجانبين.

وتشتهر فاطمة بخطف الأنظار دائما بإطلالاتها الجذابة وأناقتها، التي تبهر متابعيها على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

أجمل إطلالات ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش:

بدلة "بينك"

ظهرت فاطمة بإطلالة جذابة، إذ ارتدت بدلة باللون "البينك" ونسقت أسفلها توب أبيض، واختارت وضع مكياج وردي، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع اللوك كلاتش أبيض.

فستان مينت جرين

تألقت بفستان أنيق باللون المينت جرين مزين بتطريزات لامعة بالكامل، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وزينت الإطلالة مجوهرات مكونة من أقراط طويلة وخاتم.

فستان ذهبي

اختارت فاطمة إطلالة لامعة بفستان طويل باللون الذهبي بصيحة الشراشيب وقصة انسيابية على الجسم، مع مكياج قوي وأحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

فستان موف

ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل باللون الموف بصيحة الظهر المكشوف، ومزينا بتطريزات لامعة بالكامل، وأكملت الإطلالة بمجوهرات من حلق وعقد، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

توب وبنطلون

اعتمدت إطلالة كاجوال وجذابة مرتدية توب باللون الأخضر الفاتح مع بنطلون أبيض، ومكياج بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدلة على الكتفين.

فستان بقصة حورية البحر

كما تألقت بفستان بقصة حورية البحر باللون الفضي مصنوعا من خامة "قشر السمك"، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

بدلة جينز

كما تألقت بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت بدلة أنيقة مصنوعة من الجينز، ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون "البيبي بلو" وقبعة بيج.

فستان بيج

كما لفتت الأنظار بإطلالتها مرتدية فستان باللون البيج مزين بتطريزات لامعة وبقصة انسيابية على الجسم، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

